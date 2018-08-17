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Российский госдолг теряет инвесторов
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Российский госдолг теряет инвесторов 

News.ru 41 минуту назад
Российские государственные бумаги (ОФЗ) продолжают терять интерес инвесторов — индекс RGBI снижается 12-ю сессию подряд. Если на открытии торгов 2 августа индекс равнялся 139,63, то к вечеру пятницы 17 августа он опустился на 3,7% (134,21 по состоянию на 17:00 мск).
Это минимальный показатель с весны прошлого года — 134,9, отмечает аналитик «Алор Брокер» Екатерина Конюхова.
Спрос на гособлигации падает на фоне новостей о грядущем ужесточении санкций со стороны США — ранее Конгресс опубликовал законопроект, запрещающий американским инвесторам вкладываться в новые выпуски российских ценных бумаг с датой погашения более чем через 14 дней. Также в документе есть запрет на финансовые операции с несколькими крупными российскими банками: Сбербанком, ВЭБом, ВТБ, Банком Москвы, РСХБ, Промсвязьбанком и Газпромбанком.
Параллельно с падением индекса продолжает расти риск по длинным российским ОФЗ (с погашением после 2027 года). К вечеру 17 августа доходность этих бумаг перевалила за 8,6%: процент по ОФЗ с погашением в 2027 году достиг 8,72%, в 2031 году — 8,73%, а в 2033-м — 8,74%. Сейчас спред (разница процентных ставок) между 10-летними облигациями США и российскими десятилетками увеличился на 2,2 процентного пункта.
От российских госбумаг избавляются в основном нерезиденты, писал ранее News.ru. Для иностранных инвесторов высокая доходность ОФЗ перестала быть привлекательной из-за ослабления рубля и усиливающихся колебаний его курса.
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