Названа новая причина нестабильности рубля

Летние колебания курса рубля могли быть вызваны не только бегством инвесторов, испугавшихся новых санкций, пишет ЦБ в своем обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Дополнительная причина — выплата компаниями дивидендов, пик которой приходится как раз на летние месяцы.

«В конце июля — начале августа на российском рынке завершается период выплаты дивидендов. В этом году объем утвержденных дивидендов примерно на 30 процентов превысил объем выплат предыдущего года. Крупные дивидендные выплаты могут приводить к заметному изменению курса рубля», — говорится в документе.

Это, по словам регулятора, привело сразу к двум последствиям. Во-первых, компаниям-экспортерам, выплачивающим дивиденды, пришлось менять свою валютную выручку на рубли (это поддержало рубль). Во-вторых, получившие дивиденды акционеры начали, наоборот, менять их на валюту (это ослабило рубль).

Именно поэтому, указывает ЦБ, курс российской валюты менялся так часто и разнонаправленно. При этом в целом ситуацию на российских валютном и фондовом рынках регулятор оценивает как стабильную.

«Котировки инструментов в этих сегментах по итогам месяца изменились несущественно. При этом в течение месяца наблюдались периоды как ухудшения так и улучшения рыночной конъюнктуры. Определяющее влияние на конъюнктуру российского рынка оказывали внешние факторы», — говорится в обзоре.

В начале и середине августа курс рубля резко упал и несколько раз обновлял свой минимум за последние несколько лет. Курс евро за это время достиг отметки в 78 рублей, курс доллара — в 67 рублей.