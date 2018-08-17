Рынок США: инвесторы взяли паузу после роста

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». Риски разрастания торговых войн и продолжение антитурецкой риторики в США продолжают беспокоить инвесторов по всему миру. Между тем, американские биржевые индексы могут в любой момент развернуться от достигнутых высот.

Американские фондовые фьючерсы проседают на премаркете. Инвесторы взяли паузу в районе рекордных максимумов. В четверг ключевые индексы прибавили около 0,4-1,6%. Dow Jones тянули вверх акции WalMart подорожавшие на 9%. Ждем просадки американского рынка акций в среднесрочной перспективе. С апреля S&P 500 движется в рамках восходящего канала. Сейчас индекс близок к верхней границе фигуры, а также сопротивлению, образованному историческим максимумом (2875-2880 пунктов). В случае отката котировок пограничным уровнем может выступить 2730 пунктов, то есть нижняя граница канала.

Риски

Турецкий вопрос. Лира дешевеет относительно доллара (-4,5%) на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о том, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Турции, если не будет выпущен американский пастор Эндрю Брансон . Отчетность корпораций. Под давлением сегодня окажутся акции чипмейкеров. NVIDIA (-2,3%) рапортовала о снижении продаж в сегменте устройств для майнинга криптовалют. Applied Materials (-4,2%) дал финансовый прогноз, который оказался хуже консенсус— оценки аналитиков.

Монетарная политика ФРС . Согласно прогнозу FOMC, в 2018 г. мы можем увидеть еще 2 повышения ключевой ставки по 25 базисных пунктов — до 2,25-2,5%. Ближайшее может состояться уже в сентябре.

Факторы риска для прогноза по монетарному ужесточению — развертывание торговых войн и теоретически возможное замедление экономики США. Впрочем, торговые войны — фактор неоднозначный, ибо способен привести к росту инфляционных ожиданий. Внимание — на динамику инфляции, данные по рынку труда и прочие макропоказатели. Отмечу провал индекса макросюрпризов от Citi, который показывает, насколько фактические данные расходятся с консенсус-оценками аналитиков. В 17:00 МСК будет опубликован индекс потребительского доверия Университета Мичигана за август.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Позитивные факторы

Новости по Китаю. Делегация министерства торговли КНР в конце августа посетит США по приглашению американской стороны. Это не помешало сегодня упасть китайскому рынку на 1,3%.