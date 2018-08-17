Производители колбас и полуфабрикатов хотят добиться повышения цен в рознице

Национальный союз мясопереработчиков обратился в правительство, к вице-премьеру Алексею Гордееву , заявляя, что из-за резкого роста стоимости сырья терпят убытки. Об этом стало известно газете «Ведомости»

Ранее сразу несколько переработчиков — компании «Продо», «Дымов» и «Останкино» — заявили о бесконтрольном росте цен на мясо. Так, по их данным, с начала года свинина подорожала на 30%, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, а импортная — на 25%.

В письме к Алексею Гордееву производители просят не только повысить стоимость розничных продуктов, но и отрегулировать ценообразование мясного сырья путем восстановления конкурентной среды.

— Цены регулируют спрос и предложение, соответственно, как в части сырья, так и в части колбасных изделий. Мы производим и сырье, и колбасу, в принципе, ничего страшного не видим, рабочая ситуация. Если в начале года сырье было дешевым, опять-таки потому что предложение превышало спрос, то сейчас ситуация обратная. Связано это, прежде всего, с погодой. Летние месяцы были жаркими, были шашлыки, поэтому и свинина дорогая, птица в последние недели падает вниз по цене. Это нормальная рабочая ситуация. Причем здесь Гордеев и государство, вообще не понятно.

— Почему этот вопрос активно поднимается на протяжении последних двух недель?

— Мне сложно сказать, наверное, стоит обратиться к самой ассоциации. В начале года, когда цены были ниже плинтуса, производители ничего не говорили, все прекрасно понимали, что это сезон. Сейчас, по нашим оценкам, как только погода хуже будет, в сентябре-октябре, все откатится назад. Мы сами сейчас производим колбасные изделия, рентабельность позволяет нормально работать. Бороться с этими вещами можно только одним способом — увеличивать собственное производство, как сырья, так и колбасных изделий, тогда расширяется потребление за счет более конкурентных цен для того же потребителя.

В то же время в Национальном союзе мясопереработчиков заявляют, что причина роста цен связана с неблагоприятной ситуацией в животноводстве, которая принимает серьезные масштабы. В регионах России вспышки африканской чумы и птичьего гриппа, из-за чего сократилось поголовье животных.

К тому же ограничен импорт мясной продукции, запрещен ввоз свиней из США, Европы и Бразилии. Именно бразильская замороженная свинина полностью шла в переработку, была стратегическим запасом и обеспечивала конкуренцию.

Участники мясного рынка «Мираторг», «Мясо и рыба» и Мясной союз России заявили Business FM , что рост цен связан с повышенным спросом на мясо в летний период, который скорректируется осенью. К тому же представители компаний отмечают, что Россия в достаточном количестве производит свинину и курятину и не зависит от импорта.

В данный момент трудности испытывают переработчики с маленькой сырьевой базой, но это временное явление, уверен президент Мясного союза России Мушег Мамиконян

Мушег Мамиконян президент Мясного союза России «Анализ спроса покажет, что цена за три года практически не выросла, а упала на свинину в России в абсолютных величинах. Цена последних трех месяцев говорит о том, что она выросла большими темпами, чем в прошлом году. Если мы проследим на мониторинге шесть месяцев, то увидим, что цена 2018 года не будет существенно отличаться от цены 2017 года. Это означает, что она или будет на уровне инфляции, или меньше инфляции. Задача премьер-министра и регуляторов — уравновесить интересы и внимательно смотреть за процессами. Если интересы производителей, потребителя и государства находятся в равновесии, то вмешиваться не следует. В данном случае интересы конечных потребителей не ущемлены. Интересы производителей мяса в России не ущемлены, интересы переработчиков частично ущемлены, но это локальное и временное явление, поэтому можно говорить о том, что эта тема существует, но она в динамике будет нивелирована».

Поднимутся ли розничные цены на колбасу, пока непонятно, а вот алкоголь крепче 28% с 20 августа подорожает точно. Например, минимальная стоимость водки вырастет на четыре рубля.