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Лондонский суд снова заморозил активы братьев Ананьевых
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Лондонский суд снова заморозил активы братьев Ананьевых 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: News.ru
Высокий суд Лондона снова заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в связи с рассмотрением иска от другой группы инвесторов, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий интересы держателей долговых бумаг Промсвязьбанка.
«Да, активы заморожены, так как другая группа инвесторов также обратилась с иском в суд», — сказал РИА Новости партнер юридической компании Lipman Karas, представляющей интересы инвесторов, Эндрю Форд.
Ранее в августе Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Ананьевых, включающих акции банка «Возрождение». Активы были заблокированы по иску группы инвесторов Промсвязьбанка, которые требуют возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Арест был снят после внесения Ананьевыми в качестве обеспечения всей суммы иска — 15,6 млн долларов и 11 млн евро.
Арест акций банка «Возрождение» является препятствием для закрытия анонсированной ВТБ сделки по его покупке. Дмитрий Ананьев сейчас является основным владельцем банка «Возрождение», ранее он вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет «Возрождения» был выставлен на продажу. ЦБ РФ указал тогда, что владельцы санируемых банков не могут контролировать другие банки. Глава ВТБ Андрей Костин ранее указывал, что переговоры по сделке ведутся не с Ананьевым — все свои права по продаже банка он передал фонду Bonum Capital. Во вторник, 14 августа, ВТБ сообщил, что достиг договоренностей с Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение».
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