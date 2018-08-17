Ещё
Суд Лондона вновь заморозил активы братьев Ананьевых из-за нового иска
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.05
76.80
76.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.85
–0.14 Золото
1178.95
+0.04 РТС
1054.21
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1405
–0.0163
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Суд Лондона вновь заморозил активы братьев Ананьевых из-за нового иска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 17 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона снова заморозил активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в связи с рассмотрением иска от другой группы инвесторов, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий интересы держателей долговых бумаг Промсвязьбанка.
Ранее в августе Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Ананьевых, включающих акции банка «Возрождение». Активы были заблокированы по иску группы инвесторов Промсвязьбанка, которые требуют возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Арест был снят после внесения Ананьевыми в качестве обеспечения всей суммы иска — 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро. Арест акций банка «Возрождение» является препятствием для закрытия анонсированной ВТБ сделки по его покупке.
"Да, активы «заморожены», так как другая группа инвесторов также обратилась с иском в суд", — сказал РИА Новости партнер юридической компании Lipman Karas, представляющей интересы инвесторов, Эндрю Форд.
Дмитрий Ананьев сейчас является основным владельцем банка «Возрождение», ранее он вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет «Возрождения» был выставлен на продажу. ЦБ РФ указал тогда, что владельцы санируемых банков не могут контролировать другие банки. Глава ВТБ Андрей Костин ранее указывал, что переговоры по сделке ведутся не с Ананьевым — все свои права по продаже банка он передал фонду Bonum Capital.
Во вторник, 14 августа, ВТБ сообщил, что достиг договоренностей с Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение». Контролируемый государством банк намерен приобрести не менее 75% акций, сделку планируется закрыть в сентябре. При этом в ВТБ уточнили, что сделка по покупке «Возрождения» произойдет только в том случае, если все акции будут освобождены от обременений.
На акции банка наложен арест и в российской юрисдикции — арбитражный суд Москвы в январе по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на 36,31% акций банка «Возрождение». В этом процессе ПСБ требует признать недействительными сделки с ценными бумагами, заключенные за день до начала его санации, и вернуть ему 32 миллиарда рублей и 505 миллионов долларов. Иск подан к нидерландской Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк, и еще к девяти иностранным компаниям. Рассмотрение иска по существу назначено 25 сентября.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое падение: куда рухнет рубль428
Правительство определило судьбу денег крупного бизнеса62
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз74
Названа новая причина нестабильности рубля7
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут51
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение