«Ведомости»: суд в Лондоне вновь арестовал акции банка «Возрождение»

После того, как в декабре 2017 года ЦБ РФ заявил о санации Промсвязьбанка , бумаги перестали обслуживаться и инвесторы подали в суд.

"Акции «Возрождения» были арестованы 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру", — сообщил Макаров. Он подтвердил ТАСС эту информацию.

В июле Лондонский суд уже арестовывал активы Ананьевых по аналогичному иску, под арестом были и акции «Возрождения». Активы были разблокированы через месяц, после перечисления ответчиками суду оспариваемых сумм в €11 млн и $15,6 млн Как пояснил «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков , санация Промсвязьбанка не означала автоматическое списание нот, поскольку эти бумаги не являются субординированными (в случае санации или снижения нормативов капитала банк может списать субординированный заем), однако Ананьевы и контролируемые ими компании отказались выплачивать купон по этим бумагам.

После начала санации Промсвязьбанка ЦБ потребовал от Дмитрия Ананьева сократить долю в «Возрождении», оставив себе максимум 10%, так как собственники санированных банков не могут контролировать другие кредитные организации. После этого акционерами «Возрождения» стали несколько кипрских компаний (доля каждой — менее 10%). В ответ ЦБ ограничил права Ананьева и связанных с ним компаний распоряжаться акциями «Возрождения».