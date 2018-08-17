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«Ведомости»: суд в Лондоне вновь арестовал акции банка «Возрождение»
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«Ведомости»: суд в Лондоне вновь арестовал акции банка «Возрождение» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Высокий суд Лондона 15 августа наложил арест на акции банка «Возрождение» в качестве обеспечительной меры по иску на $11 млн, который подала к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым группа держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии Ананьевых. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на партнера юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Романа Макарова, представляющего интересы держателей бумаг.
После того, как в декабре 2017 года ЦБ РФ заявил о санации Промсвязьбанка, бумаги перестали обслуживаться и инвесторы подали в суд.
"Акции «Возрождения» были арестованы 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру", — сообщил Макаров. Он подтвердил ТАСС эту информацию.
В июле Лондонский суд уже арестовывал активы Ананьевых по аналогичному иску, под арестом были и акции «Возрождения». Активы были разблокированы через месяц, после перечисления ответчиками суду оспариваемых сумм в €11 млн и $15,6 млн  Как пояснил «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков, санация Промсвязьбанка не означала автоматическое списание нот, поскольку эти бумаги не являются субординированными (в случае санации или снижения нормативов капитала банк может списать субординированный заем), однако Ананьевы и контролируемые ими компании отказались выплачивать купон по этим бумагам.
После начала санации Промсвязьбанка ЦБ потребовал от Дмитрия Ананьева сократить долю в «Возрождении», оставив себе максимум 10%, так как собственники санированных банков не могут контролировать другие кредитные организации. После этого акционерами «Возрождения» стали несколько кипрских компаний (доля каждой — менее 10%). В ответ ЦБ ограничил права Ананьева и связанных с ним компаний распоряжаться акциями «Возрождения».
Покупатель был найден — «по просьбе Центрального банка» к переговорам приступил ВТБ. Однако после июльского ареста активов глава ВТБ заявил, что группа не пойдет на закрытие сделки до прояснения ситуации.
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