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«Уралвагонзавод» в первом полугодии увеличил выручку на 44% — до 67,6 млрд рублей
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«Уралвагонзавод» в первом полугодии увеличил выручку на 44% — до 67,6 млрд рублей 

Rambler News Service 9 минут назад
«Уралвагонзавод» (УВЗ) в первом полугодии 2018 года увеличил консолидированную выручку на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 67,6 млрд рублей, следует из сообщения компании.
Гендиректор УВЗ Александр Потапов отметил, что компания также получила чистую прибыль, тогда как годом ранее был убыток. Размер чистой прибыли не уточняется, но отмечается, что это стало возможным благодаря росту объемов реализации продукции и оптимизации расходов. Потапов отметил, что основную долю в прибыли составила продукция военного назначения — более 58%. Из них большая часть — экспортные поставки.
УВЗ реализовал в первом полугодии 7,86 тыс. грузовых вагонов, заключены контракты на производство полувагонов на следующий год. В настоящий момент законтрактовано 7 тыс. единиц техники.
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