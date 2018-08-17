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Трендовая инфляция в РФ в июле замедлилась до 4,85% с 4,9% в июне
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Трендовая инфляция в РФ в июле замедлилась до 4,85% с 4,9% в июне 

Прайм 59 минут назад
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в июле замедлилась до 4,85% с 4,9% в июне, сообщает Банк России.
При этом регулятор уточняет, что в июле 2018 года значения трендовой инфляции были пересчитаны в связи с переходом на новую методологию сезонной корректировки исходных рядов индексов цен, применяемых при расчете показателя. Месяц назад ЦБ сообщал, что трендовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 5,3% после майских 5,2%.
"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в июле 2018 года снизилась до 4,85% с 4,90% в июне", — говорится в материалах регулятора.
Как отмечает ЦБ, прекращение значимого снижения оценок трендовой инфляции с марта 2018 года может говорить о стабилизации инфляционного давления среди наиболее устойчивых компонент индекса потребительских цен на уровне, несколько превышающем цель по инфляции. На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз, заключает регулятор.
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