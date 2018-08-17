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Поселение Щаповское присоединится к благотворительной акции
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Поселение Щаповское присоединится к благотворительной акции 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Жители поселения Щаповское поучаствуют в благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе». Присоединиться к благотворительности можно будет с 20 августа.
— Все желающие смогут помочь детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Жители поселения пожертвуют письменные принадлежности, тетради и наборы для творчества, — сообщила специалист администрации Щаповского Светлана Сапрыгина.
Она добавила, что желающих принять участие в акции ждут в Доме культуры «Солнечный». Принести вещи можно по адресу: поселок Щапово, дом №23.
Отметим, что акция продлится до 27 августа.
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