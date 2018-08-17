Ещё
Минсельхоз обсудил с экспортерами зерна планы по отгрузкам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.05
76.80
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.78
–0.01 Золото
1178.95
+0.04 РТС
1052.74
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1412
–0.0156
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Минсельхоз обсудил с экспортерами зерна планы по отгрузкам 

Rambler News Service 35 минут назад
Министерство сельского хозяйства России провело совещание с крупнейшими российскими экспортерами зерна и попросили предпринимателей дать прогноз по дальнейшим отгрузкам, сообщает пресс-служба ведомства.
«На совещании экспортеры предварительно представили планы по закупке и реализации зерна до конца 2018 года и на весь маркетинговый год (2018/2019). В дальнейшем информация будет направляться в Минсельхоз России еженедельно», — говорится в сообщении.
Помимо этого, участники встречи обсудили вопросы объемов внутреннего потребления зерна, прогнозного баланса зерна и переходящих запасов на 1 июля 2018 года. Сейчас в Минсельхозе оценивают ситуацию на рынке как стабильную и прогнозируемую.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировали 6,798 млн тонн зерна. Этот показатель на 46,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Тогда Россия экспортировала 4,653 млн тонн зерна.
В Минсельхозе уточнили, что на 16 августа текущего года среднероссийские цены на пшеницу 5-го класса составляют 7570 рублей за тонну, пшеницу 4-го класса — 8383 рублей за тонну, пшеницу 3-го класса — 9323 рублей за тонну. Все они выросли на 2% за последнюю неделю. Ячмень фуражный подорожал на 4% и оценивался в 7859 рублей за тонну.
В июле текущего года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев повысил прогноз по объему экспортируемого зерна до 45 млн тонн. Он отметил, что общий урожай зерна может составить 100 млн тонн, а стоимость зерна увеличится до 8,5 тыс. рублей за тонну.
Rambler News Service: последние новости
Песков назвал стабильной финансовую систему России Минсельхоз сообщил о несущественном росте цен производителей на мясную продукцию Расходы на обслуживание внешнего долга России в первом полугодии выросли на 30,7%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над рублем нависла новая угроза31
Новое падение: куда рухнет рубль438
В Кремле прокомментировали обвал рубля17
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут51
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему973
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение