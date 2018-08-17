Минсельхоз обсудил с экспортерами зерна планы по отгрузкам

Министерство сельского хозяйства России провело совещание с крупнейшими российскими экспортерами зерна и попросили предпринимателей дать прогноз по дальнейшим отгрузкам, сообщает пресс-служба ведомства.

«На совещании экспортеры предварительно представили планы по закупке и реализации зерна до конца 2018 года и на весь маркетинговый год (2018/2019). В дальнейшем информация будет направляться в Минсельхоз России еженедельно», — говорится в сообщении.

Помимо этого, участники встречи обсудили вопросы объемов внутреннего потребления зерна, прогнозного баланса зерна и переходящих запасов на 1 июля 2018 года. Сейчас в Минсельхозе оценивают ситуацию на рынке как стабильную и прогнозируемую.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в текущем 2018/2019 сельскохозяйственном году экспортировали 6,798 млн тонн зерна. Этот показатель на 46,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Тогда Россия экспортировала 4,653 млн тонн зерна.

В Минсельхозе уточнили, что на 16 августа текущего года среднероссийские цены на пшеницу 5-го класса составляют 7570 рублей за тонну, пшеницу 4-го класса — 8383 рублей за тонну, пшеницу 3-го класса — 9323 рублей за тонну. Все они выросли на 2% за последнюю неделю. Ячмень фуражный подорожал на 4% и оценивался в 7859 рублей за тонну.