«Рынок достиг дна, но снизу постучали». Что дальше?

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». Согласно известной трейдерской поговорке, рынок достиг дна, но снизу постучали. В то время, когда все увлеченно следят за курсом доллара и делают ставки, какой величины он достигнет на этот раз, основные события разворачиваются под водой, где невидимые внешнему взгляду противоположные течения достигли критических величин. Доходности по дальним ОФЗ выросли настолько, что кривая доходности приобрела нормальный вид (доходности по длинным бумагам больше, чем по коротким выпускам).

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] При этом доходности также превысили ставку рефинансирования с таким запасом, и рано или поздно Банку России , или придётся на это реагировать путем поднятия ставки, или рынок сорвется в неуправляемый штопор по сценарию 2014 года. Доходности по облигациям снова станут двузначными, ставки кредитов и депозитов вырастут. Куда приведет доллар эта дорога, сейчас очень трудно сказать. Сценарий его движения довольно понятен, вопрос только как высоко он поднимется в этот раз. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Внешний фон также способствует раскачиванию лодки. Резкие заявления лидеров Турции и США никак не способствуют примирению сторон, и крупные международные спекулянты подыскивают следующую страну, которая может подвергнуться набегу на национальную валюту. Кандидатов довольно много и Россия один из них. Нас ждет крайне интересная осень, могу рекомендовать всем сохранять спокойствие, не гнаться за сверхприбылями и очень аккуратно подходить в оценке риска своих инвестиций. Цены на некоторые активы могут показаться очень интересными, однако через некоторое время они могут стать гораздо ниже.

Алексей Скабалланович, управляющий «РЕГИОН Эссет Менеджмент»