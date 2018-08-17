Американец потратил 200 тысяч долларов на пластику ради внешности Мадонны

Житель американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потратил десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на певицу Мадонну . Об этом сообщает издание The Sun.

Адам Гуэрра (Adam Guerra) помешался на Мадонне, когда ему было 15 лет. Он непрерывно слушал ее песни, а через четыре года решил стать дрэг-королевой и начал выступать в клубе с номером, в котором имитировал певицу.

В течение следующих 14 лет Гуэрра сделал 18 пластических операций, чтобы приобрести еще большее сходство со своим кумиром. Среди прочего, он установил имплантаты в скулы, челюсть и ягодицы, а также скорректировал форму носа. Изменение внешности обошлось ему примерно в 190 тысяч долларов (13 миллионов рублей).

Сейчас Гуэрре 33 года. Он продолжает выступать под сценическим псевдонимом Венус Де-Лайт и считается одним из самых известных двойников Мадонны. Подражание певице приносит ему тысячи долларов в год.