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Американец потратил 200 тысяч долларов на пластику ради внешности Мадонны
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Американец потратил 200 тысяч долларов на пластику ради внешности Мадонны 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Житель американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потратил десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожим на певицу Мадонну. Об этом сообщает издание The Sun.
Адам Гуэрра (Adam Guerra) помешался на Мадонне, когда ему было 15 лет. Он непрерывно слушал ее песни, а через четыре года решил стать дрэг-королевой и начал выступать в клубе с номером, в котором имитировал певицу.
В течение следующих 14 лет Гуэрра сделал 18 пластических операций, чтобы приобрести еще большее сходство со своим кумиром. Среди прочего, он установил имплантаты в скулы, челюсть и ягодицы, а также скорректировал форму носа. Изменение внешности обошлось ему примерно в 190 тысяч долларов (13 миллионов рублей).
Сейчас Гуэрре 33 года. Он продолжает выступать под сценическим псевдонимом Венус Де-Лайт и считается одним из самых известных двойников Мадонны. Подражание певице приносит ему тысячи долларов в год.
В июне сообщалось, что британец, мечтавший выглядеть как футболист Дэвид Бекхэм, потратил на пластические операции около 20 тысяч фунтов стерлингов, но остался недоволен результатом и решил снова изменить внешность.
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