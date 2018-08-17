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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,71%
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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,71% 

Investing.com Россия 38 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, промышленности и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 вырос на 0,71%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Sandvik (ST:SAND), которые подорожали на 2,90 п. (1,89%), закрывшись на отметке в 156,40. Котировки Atlas Copco AB Series B (ST:ATCOb) выросли на 4,0 п. (1,75%), завершив торги на уровне 229,8. Бумаги Assa Abloy (ST:ASSAb) выросли в цене на 3,1 п. (1,72%), закрывшись на отметке 182,8.
Лидерами падения стали акции SSAB AB (ST:SSABa), цена которых упала на 0,37 п. (0,93%), завершив сессию на отметке 39,47. Акции Autoliv Inc (ST:ALIVsdb) поднялись на 5,2 п. (0,61%), закрывшись на уровне 843,0, а Telia Company AB (ST:TELIA) снизились в цене на 0,03 п. (0,07%) и завершили торги на отметке 42,28.
На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (386) превысило количество закрывшихся в минусе (246), а котировки 47 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,55%, или 0,36, достигнув отметки $65,82 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,42%, или 0,30, до $71,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,14%, или 1,60, до отметки $1.185,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK выросла на 0,14% до 10,4706, а котировки USD/SEK упали на 0,20%, достигнув отметки 9,1727.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,34% до 96,15.
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