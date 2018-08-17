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Мечты не всегда сбываются. «Новатэк» потеснил «Газпром» в тройке крупнейших нефтегазовых компаний
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Мечты не всегда сбываются. «Новатэк» потеснил «Газпром» в тройке крупнейших нефтегазовых компаний 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По состоянию на вчерашний день акции «Газпрома» на Лондонской бирже (LSE) стоили 4,22 доллара за штуку, а его капитализация составила 46,74 млрд долларов. Это лишь четвертый результат среди российских нефтегазовых компаний. Стоимость идущего на третьем месте «Лукойла», по данным LSE, оценивалась в 46,75 млрд долларов, «Новатэка» — в 46,85 млрд, а лидером и самой дорогой российской нефтегазовой компанией по-прежнему остается «Роснефть» с капитализацией 67,1 млрд долларов.
Сейчас уже и не верится, что в 2008 году, выступая на Европейском деловом конгрессе во французском Довиле, глава газовой монополии Алексей Миллер говорил, что «Газпром» в течение семи-восьми лет станет крупнейшей в мире акционерной компанией с капитализацией в 1 трлн долларов. На тот момент стоимость «Газпрома» составляла 360 млрд долларов.
Спустя 10 лет некогда самая дорогая компания России не только подешевела более чем в 7 раз, но и выпала из тройки крупнейших российских нефтегазовых компаний, чьи акции обращаются на LSE. При этом «Газпром» — единственный в этом списке, чьи акции на Лондонской бирже с начала этого года потеряли в цене. С начала января стоимость бумаг газовой монополии упала на 6,1%, в то время как бумаги «Роснефти» подорожали на 30%, «Лукойла» — на 13,3%, а «Новатэка» — на 28%.
«Во время кризиса все российские компании сильно просели по капитализации, но в отличие от остальных, «Газпром» так и не смог вернуть потерянные позиции: динамика его акций оказалась даже хуже очень слабого роста индекса Московской Биржи», — отмечает начальник аналитического отдела «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, одна из причин разочарования инвесторов — низкое качество корпоративного управления в монополии, и то, что ее руководство упустило возможность возглавить главный рыночный тренд последних лет — развитие рынка СПГ.
Без СПГ и дивидендов
Александр Разуваев отмечает, что в течение многих лет «Газпром» выполнял функцию балансирущего поставщика газа в Европе, обеспечивая рынок на 35% и фактически действуя как ОПЕК европейской газовой индустрии. При этом цены устанавливались в основном долгосрочными контрактами, привязанными к ценам на нефть. «Но газовый рынок глобализируется, и будущее именно за сжиженным газом, который можно поставлять куда угодно без привязки к трубам, — говорит Разуваев. — Эту простую истину „Газпрому“, судя по всему, тяжело принять. Поэтому сегодня проекты СПГ в России успешно реализует „Новатэк“ — независимый производитель газа, но не „Газпром“.
Бурный рост рынка СПГ прогнозировался еще с начала нулевых, и прогнозы не обманули. За последние десять лет экспортные поставки СПГ увеличились на 87% процентов, а экспорт трубопроводного газа всего на 6%. У „Газпрома“ с его ресурсной базой были все возможности для развития СПГ-индустрии. И если бы он реализовал все свои анонсированные проекты: Штокман, Балтийский, Владивосток, расширение Сахалина, то Россия на этом перспективном рынке имела бы долю не 6%, как сейчас, а свыше 28%.
Эксперт RusEnergy Михаил Крутихин отмечает, что, игнорируя развитие рынка СПГ, „Газпром“ еще и вкладывает деньги в проекты, не имеющие коммерческого смысла и не способные окупиться на протяжении жизненного цикла. К примеру, на создание новой экспортной инфраструктуры: „Северный поток-2“, „Турецкий поток“ и „Сила Сибири“ компания планирует потратить более 75 млрд долларов или более 4 трлн рублей. Она готова вложить в экспортные трубопроводные проекты даже собственные средства, если не удастся привлечь финансирование, сообщил на дне инвестора в Лондоне зампред правления „Газпрома“ Андрей Круглов. При этом эксперты уверены, что завышенные инвестиции снижают рентабельность проектов и разрушают акционерную стоимость компании.
Еще одно разочарование для инвесторов — дивиденды „Газпрома“. Компания уже который год остается „священной коровой“, успешно обходящей требование государства направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. Монополия платит лишь половину от этого уровня. „Хуже того, дивиденды „Газпрома“ весьма тяжело предсказывать. Для его акционеров размер дивидендов зачастую вопрос-загадка, ответ на который они получают только в мае“, — отмечает Александр Разуваев.
Остальные нефтегазовые компании проявляют больше лояльности к инвесторам, с успехом применяя на практике лучшие инструменты, способствующие росту капитализации, отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов. „Один из основных драйверов роста котировок „Роснефти“, Лукойла и „Новатэка“ — это щедрость: компании охотно делятся с акционерами дивидендами и проводят программы buyback. В приоритетах „Газпрома“, скорее, его подрядчики, чем инвесторы. И рынок отвечает монополии взаимностью“, — подытожил эксперт.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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