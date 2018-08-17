Трамп намерен предложить Комиссии по ценным бумагам изменить правила финансовой отчетности

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам США с предложением рассмотреть возможность отказа от требования к американским компаниям предоставлять ежеквартальную отчетность и перейти к отчетности за шесть месяцев.

Как заявил Трамп в пятницу в Twitter, он «в беседе с одним из наиболее выдающихся лидеров бизнеса в мире спросил о том, какие меры способствовали бы улучшению положения бизнеса и занятости в США». «Прекратить практику ежеквартальных отчетов и перейдите на отчетность за шесть месяцев», — привел Трамп ответ неназванного по имени бизнесмена. «Это обеспечит большую гибкость и экономию средств, — продолжал Трамп. — Я должен обратиться в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам с тем, чтобы этот вопрос был изучен».

Позднее в беседе с журналистами Трамп отметил, что «хотел бы, чтобы отчетность предоставлялась дважды в год, однако этот вопрос следует обсудить». «Мы очень внимательно изучаем этот вопрос, мы рассматриваем возможность [предоставления отчетности] два раза в год, а не четыре раза в год», — добавил он.

Как отметила в этой связи телекомпания CNN, требование о предоставлении ежеквартальной отчетности содержится в Законе 1934 года о ценных бумагах и биржах (Securities and Exchage Act of 1934), принятом после «Великой депрессии» 1929 года для того, чтобы повысить доверие инвесторов и обеспечить большую прозрачность деятельности компаний. В соответствии с этим законом была создана Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам, которая определяет правила предоставления финансовой отчетности американских компаний.