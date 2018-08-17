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17 августа. Главное за минуту: не стало еще одного банка, россиян хотят лишить контроля над их персональными данными
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17 августа. Главное за минуту: не стало еще одного банка, россиян хотят лишить контроля над их персональными данными 

Банки.ру 10 минут назад
• В России стало еще одним банком меньше. ЦБ с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского Вексельного Банка — 420-го в стране по размеру активов. Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного в течение одного года применения к банку мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка, указывают в ЦБ. Хотя вкладчики, рискующие размещать свои средства в банках пятой сотни, похоже, не боятся реальных угроз своим интересам.
• Россияне могут утратить контроль над своими персональными данными. Компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, компании смогут без уведомления передать эти данные на обработку другим компаниям (что закон сейчас запрещает). Эти поправки в закон «О персональных данных» подготовлены объединением экспертов из IT-компаний, операторов связи, банков и отправлены фондом «Сколково» (Центром компетенций при создании нормативов цифровой экономики) в следующую инстанцию — рабочую группу по нормативному регулированию цифровой экономики. Впрочем, и сейчас контроль россиян над своими персональными данными можно назвать весьма условным: делиться ими приходится со множеством организаций, а проконтролировать дальнейшее использование — практически невозможно.
• Введение санкций США против российского госдолга может привести к оттоку 8—10% инвесторов из суверенных долговых бумаг РФ, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства. Внешний спрос на российские гособлигации снизился после предыдущего раунда санкций в апреле 2018 года. К началу июля объем ОФЗ и еврооблигаций, находящихся у нерезидентов, сократился на 5,4%, или 383,3 млрд рублей. Бегство инвесторов из российских ОФЗ, в свою очередь, может привести к новому падению курса рубля.
• Высокий суд Лондона снова арестовал акции «Возрождения» на следующий день после того, как о покупке банка и завершении сделки в сентябре объявил ВТБ, пишут «Ведомости». Акции «Возрождения» были арестованы 15 августа наряду с другими активами братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по всему миру, рассказал изданию партнер юрфирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Роман Макаров, представляющий интересы держателей кредитных нот, выпущенных под гарантии братьев. Ареста добилась компания Withersworlwide, субподрядчик юрфирмы. Так что эпопея с продажей банка «Возрождение», длящаяся с начала 2018 года, может еще затянуться.
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