Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,62%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, технологий и промышленности.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подешевел на 0,62%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Relx NV (AS:RELN), которые подорожали на 0,110 п. (0,58%), закрывшись на отметке в 19,105. Котировки Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc) выросли на 0,16 п. (0,29%), завершив торги на уровне 54,64. Бумаги Koninklijke Philips NV (AS:PHG) выросли в цене на 0,09 п. (0,24%), закрывшись на отметке 37,40.

Лидерами падения стали акции Koninklijke Vopak NV (AS:VOPA), цена которых упала на 2,64 п. (6,42%), завершив сессию на отметке 38,46. Акции Aegon NV (AS:AEGN) поднялись на 0,214 п. (3,90%), закрывшись на уровне 5,274, а ASR Nederland NV (AS:ASRNL) снизились в цене на 1,08 п. (2,83%) и завершили торги на отметке 37,08.

На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (83) превысило количество закрывшихся в плюсе (40), а котировки 14 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 0,21% до отметки 13.38.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,41%, или 0,27, достигнув отметки $65,73 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,36%, или 0,26, до $71,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,08%, или 0,90, до отметки $1.184,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,30% до 1,1412, а котировки EUR/GBP повысились на 0,17%, достигнув отметки 0,8962.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,33% до 96,16.