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США и Турция нанесли друг по другу экономические удары
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США и Турция нанесли друг по другу экономические удары 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
О наиболее значительных событиях уходящей недели — в материале обозревателя НСН.
Российский рубль лихорадит вторую неделю — вслед за объявлением новой порции готовящихся антироссийских санкций со стороны США курс национальной валюты резко пошел вниз, затем несколько отыграл падение. Эти «качели» вновь повторялись, но в итоге к вечеру пятницы курс остановился у отметок в 67,5 рублей за доллар и 77 рублей за евро.
Дорогомиловский суд Москвы смягчил меру пресечения двум девушкам, обвиняемым по делу экстремистской организации «Новое величие». В четверг из СИЗО они были переведены под домашний арест. Обвинение против них строится на показаниях трех сотрудников силовых структур, работавших под прикрытием. Днем ранее в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку задержанных, несогласованный с городскими властями. Удивительно, во-первых, то, что несогласованная акция состоялась (такое случается впервые за многие годы), а во-вторых, что она прошла без единого задержанного.
Человеческий фактор назван причиной обрушения моста в итальянской Генуе, в результате которого погибли около 40 человек. Двухсотметровый участок моста Моранди, по которому проходит скоростная автотрасса Генуя — Савона, обрушился во вторник около полудня по местному времени. В этот момент на нем находились 35 легковых автомобилей и три грузовика, все они рухнули с 45-метровой высоты. В кабинете министров Италии всю ответственность возложили на компанию, которая занимается управлением и содержанием автодорог, в том числе и этого моста. Между тем, количество погибших может возрасти: на месте ЧП продолжаются поисковые работы, под завалами могут оставаться люди, однако шансы на то, что им удалось выжить, минимальны, — полагают спасатели.
«Ударом по iPhone» ответил президент Турции на американские санкции против его страны. Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил о бойкоте американской электронной продукции. Отношения между Вашингтоном и Анкарой обострились после решения США ввести санкции в отношении двух турецких министров из-за удержания под стражей в Турции американского пастора по обвинению в его причастности к попытке госпереворота. А затем Дональд Трамп объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на турецкие сталь и алюминий, и курс турецкой лиры рухнул. Эрдоган назвал ситуацию «экономической осадой», а обвал лиры — результатом «атаки» на Турцию. В знак солидарности с Эрдоганом крупные турецкие ритейлеры прекратили принимать от клиентов заказы на iPhone и на другие виды электронной продукции из США — на десятки миллионов долларов. Ритейлеры начинают разрывать или корректировать контракты с американскими производителями электроники, — пишет турецкая пресса.
Всеволод Нерознак
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