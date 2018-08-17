Новый резидент «Великого камня» создаст в парке торговый центр финансовых данных

Минск, 17 августа / Синьхуа / — Новый резидент Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» — компания «ГТА /МСК/ Технологии Данных» создаст в парке цифровой торговый центр финансовых данных на базе облачного сервиса. Об этом сообщили в администрации индустриального парка.

16 августа подписан договор о вступлении в парк нового резидента — «ГТА /МСК/ Технологии Данных». В парке новый резидент планирует создать открытую облачную площадку обслуживания финансовых данных, охватывающую многие сферы.

Инициатором проекта выступает китайская компания Shenzhen GTA Education Tech Ltd. В администрации парка отметили, что проект предполагает работу с финансовыми данными основных фондовых бирж на материковом Китае и Сянганской фондовой биржи, а также с рынком ценных бумаг в Центральной и Восточной Европе. —0—