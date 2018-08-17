Ещё
Цены на бензин снова поползли вверх
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.79
–0.14 Золото
1181.08
+0.07 РТС
1052.74
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1439
–0.0129
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Цены на бензин снова поползли вверх 

Деловая газета «Взгляд» 10 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
За неделю с 10 по 17 августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на бензин выросли в среднем на 7%, следует из материалов торговой площадки.
По данным СПбМТСБ, за прошедшую с прошлой пятницы неделю оптовые цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72%, достигнув 46,137 тыс. рублей за тонну, цены на Аи-95 увеличились на 7,4% — до 49,399 тыс. рублей за тонну, передает ПРАЙМ.
При этом, согласно данным информационно-аналитического центра «Кортес», оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 с середины июня до конца июля в основном снижались.
Напомним, в мае-июне в России был отмечен рост цен на бензин. Однако после того, как кабмин и нефтяные компании в начале июня договорились зафиксировать цены, бензин стал дешеветь. В конце июля Аркадий Дворкович, ранее занимавший пост вице-премьера, курирующего ТЭК, назвал причину весеннего скачка цен на бензин.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МЭР предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа в 2019 году Fitch: Наибольший отток средств юрлиц в июне пришелся на ВБРР Задолженность по зарплате в РФ за июль выросла на 21%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предсказана неизбежность нового кризиса22
Денег нет: россиянам грозит долговая яма
Внешний госдолг России достиг рекорда11
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут53
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему973
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение