Цены на бензин снова поползли вверх

За неделю с 10 по 17 августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на бензин выросли в среднем на 7%, следует из материалов торговой площадки.

По данным СПбМТСБ, за прошедшую с прошлой пятницы неделю оптовые цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72%, достигнув 46,137 тыс. рублей за тонну, цены на Аи-95 увеличились на 7,4% — до 49,399 тыс. рублей за тонну, передает ПРАЙМ.

При этом, согласно данным информационно-аналитического центра «Кортес», оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 с середины июня до конца июля в основном снижались.