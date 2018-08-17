Цены на бензин снова поползли вверх 

За неделю с 10 по 17 августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на бензин выросли в среднем на 7%, следует из материалов торговой площадки.
По данным СПбМТСБ, за прошедшую с прошлой пятницы неделю оптовые цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72%, достигнув 46,137 тыс. рублей за тонну, цены на Аи-95 увеличились на 7,4% — до 49,399 тыс. рублей за тонну, передает ПРАЙМ.
При этом, согласно данным информационно-аналитического центра «Кортес», оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 с середины июня до конца июля в основном снижались.
Напомним, в мае-июне в России был отмечен рост цен на бензин. Однако после того, как кабмин и нефтяные компании в начале июня договорились зафиксировать цены, бензин стал дешеветь. В конце июля Аркадий Дворкович, ранее занимавший пост вице-премьера, курирующего ТЭК, назвал причину весеннего скачка цен на бензин.