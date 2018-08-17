Ещё
Аль-Фалих подтвердил намерение Saudi Aramco разместиться на бирже
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.79
–0.14 Золото
1181.08
+0.07 РТС
1052.74
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1439
–0.0129
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Аль-Фалих подтвердил намерение Saudi Aramco разместиться на бирже 

Прайм 52 минуты назад
МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии и председатель правления государственной Saudi Aramco Халид Аль-Фалих подтвердил намерения компании осуществить листинг на бирже, следует из его сообщения в ежегодном отчете компании.
"Тем временем компания продолжает готовиться к листингу, что является знаковым событием, которого компания и ее совет директоров ожидают с воодушевлением", — заявил Аль-Фалих.
В марте Халид аль-Фалих сообщал, что первичное размещение акций компании (IPO) может быть перенесено на 2019 год. Предполагается, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций. При этом в СМИ появлялась информация о двухэтапном размещении компании на рынке, которое должно было начаться в 2018 году.
При этом в июле агентство Блумберг со ссылкой на свои источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Средства, собранные в ходе размещения облигаций и покупки доли в SABIC, пойдут в государственный суверенный фонд PIF, который владеет 70% в нефтехимической компании. В результате фонд получит финансирование, которое изначально планировалось собрать на IPO Aramco, добавлял источник агентства.
Таким образом, компания смогла бы «тонко» избежать размещения на биржах, которое оказалось сложнее, чем предполагалось, и тем не менее выручить средства для саудовской экономики, уточнял источник.
Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Saudi Aramco контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.
Прайм: последние новости
Новые санкции из-за "дела Скрипалей" и еще 7 важных событий будущей недели Песков: Финансовая система РФ абсолютно стабильна, несмотря на волатильность рубля Рубль снижается к доллару и евро на волне коррекции валют развивающихся рынков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предсказана неизбежность нового кризиса22
Денег нет: россиянам грозит долговая яма110
Внешний госдолг России достиг рекорда13
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение