Нефть дорожает на сообщениях о плане переговоров между США и КНР

МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу растут на фоне сообщений о планировании «дорожной карты» торговых переговоров между США и КНР с кульминацией во время встречи лидеров двух стран в ноябре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.17 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56%, до 71,84 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,73%, до 65,94 доллара за баррель.

Как сообщи издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников обеих стран, делегации Китая и США готовят дорожную карту торговых переговоров, кульминацией которых станет встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в ноябре.

При этом страны запланировали также промежуточные переговоры — в конце августа. Девять членов делегации из Пекина во главе с заместителем министра коммерции страны Ван Шоувэнем встретятся с чиновниками США во главе с заместителем министра финансов США по международным делам Дэвидом Малпассом 22-23 августа.

Сообщения о переговорах, которые могут привести к окончанию эскалации протекционистских мер и введения взаимных торговых пошлин, придают уверенности инвесторам в том, что спрос на нефть и в дальнейшем будет оставаться на высоком уровне.

Данные о количестве буровых установок в США за неделю не оказали существенного влияния на нефтяные котировки. Как сообщила ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 17 августа, количество нефтяных буровых установок в США не изменилось, — на уровне 869 единиц, газодобывающих — также сохранилось на отметке предыдущей недели в 186 штук. Общее число буровых установок остается на уровне 1,057 тысячи штук, что на 111 штук или на 11,7% больше в годовом выражении.