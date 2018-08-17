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Канадские власти разрешили начать расширение нефтепровода Trans Mountain
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Канадские власти разрешили начать расширение нефтепровода Trans Mountain 

Прайм 15 минут назад
МЕХИКО, 17 авг /ПРАЙМ/. Национальный энергосовет Канады одобрил проект по расширению большей части нефтепровода Trans Mountain, что позволяет компании Kinder Morgan начать работы, следует из сообщения регулятора.
Совет одобрил расширение сегментов 1-4 от терминала в Эдмонде (Альберта) до Кэмлупса (Британская Колумбия).
Слушания по последнему сегменту должны состояться в октябре.
Проект предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном и Бернаби с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Ранее Kinder Morgan Canada представила два сценария реализации: в первом стоимость расширения нефтепровода увеличится до 8,4 миллиарда канадских долларов (6,45 миллиарда долларов США), а начало поставок запланировано на конец 2020 года. По второму сценарию затраты растут до 9,3 миллиарда канадских долларов (7,1 миллиарда долларов США), а завершение проекта предполагается в декабре 2021 года. Изначально стоимость проекта составляла 7,4 миллиарда канадских долларов (5,7 миллиарда долларов США), а начало поставок было запланировано на декабрь 2019 года.
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