Золотовалютные резервы России за неделю сократились на 0,4 миллиарда долларов

Золотовалютные резервы России за неделю уменьшились на 0,1%, говорится в сообщении Центробанка . К 10 августа в распоряжении регулятора и правительства РФ оказалось высоколиквидных иностранных активов на 457,6 миллиарда долларов против показателя в 458 миллиардов долларов на 3 августа.

«Объем международных резервов за неделю снизился на 0,4 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в результате отрицательной переоценки и на 10 августа составил 457,6 миллиарда долларов США», — информирует пресс-служба Банка России.

Источник