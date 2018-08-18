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Золотовалютные резервы России за неделю сократились на 0,4 миллиарда долларов
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Золотовалютные резервы России за неделю сократились на 0,4 миллиарда долларов 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Деловая газета Ленинградской области
Золотовалютные резервы России за неделю уменьшились на 0,1%, говорится в сообщении Центробанка. К 10 августа в распоряжении регулятора и правительства РФ оказалось высоколиквидных иностранных активов на 457,6 миллиарда долларов против показателя в 458 миллиардов долларов на 3 августа.
«Объем международных резервов за неделю снизился на 0,4 миллиарда долларов США, или на 0,1%, в результате отрицательной переоценки и на 10 августа составил 457,6 миллиарда долларов США», — информирует пресс-служба Банка России.
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