Очередной этап либерализации валютного контроля вызывает много вопросов

Минфин подготовил законопроект, который снимает ряд ограничений на проведение операций по счетам в иностранных банках и отменяет репатриацию экспортной выручки компаний. Но при детальном разборе инициатив понятно, что о полной либерализации речи не идет. Почему это пока только намеки?

Надя Грошева экономический обозреватель Business FM «Во-первых, есть пункт о том, что экспортеры могут не возвращать выручку, которую они получают за рубежом. Как известно, сейчас всю валютную выручку возвращают обратно в Россию, переводят в рубли, и это является большим ограничением для развития этого бизнеса за рубежом. Так вот, есть инициатива разрешить не возвращать, но при этом есть оговорка, что это касается расчетов в рублях. Но, как известно, все расчеты по нефтегазовым экспортным операциям происходят в валюте, поэтому, возможно, эта инициатива должна побудить такие компании совершать свои расчеты в рублях, но, чтобы совершать в рублях, должна и вторая сторона, которая является покупателем, тоже иметь эти рубли, чтобы рассчитываться с экспортерами. Поэтому пока это какая-то очень отдаленная перспектива, здесь несколько пунктов для либерализации для физических лиц. Но пока это только намеки на либерализацию. Например, есть сейчас ограничение, что граждане России не могут на свои иностранные счета напрямую получать деньги от нерезидентов. И в этом законопроекте есть пункт, который позволяет получать средства напрямую на свои зарубежные счета по тем банкам, которые входят в ОЭСР ФАТФ , и это очень логично, потому что осенью этого года начнется автоматический обмен налоговой информации и, собственно, ФНС и так будет получать все сведения по резидентам России, по их валютным операциям, и в принципе, этот пункт и так не будет иметь никакого смысла».

Еще один важный пункт разрешает не предоставлять россиянам отчетность по своим иностранным счетам. Но законопроект освобождает от этой обязанности только тех держателей счетов, у которых оборот не превышает 600 тысяч рублей в год. Этот пункт, по мнению Нади Грошевой, пока ничем не поможет тем, кто работает за рубежом. Как правило, их зарплаты гораздо больше. А значит, им все равно придется отчитываться.