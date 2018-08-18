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РФПИ: стимулирование роста экономики РФ откроет потенциал для повышения рейтинга
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РФПИ: стимулирование роста экономики РФ откроет потенциал для повышения рейтинга 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Говорит Москва
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Успешная реализация запланированных правительством РФ мер по стимулированию российского экономического роста откроет потенциал для повышения суверенного кредитного рейтинга при условии отсутствия дополнительных внешних рисков. Об этом заявил журналистам главный экономист Российского форда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой.
Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом.
"В целом рейтинговое решение вновь подтвердило, что Россия остается на правильном пути в плане осуществления мер экономической политики, что повышает ее устойчивость к внешним рискам. Если же запланированные меры по стимулированию экономического роста окажутся успешными, то все это откроет потенциал для повышения рейтинга при условии отсутствия дополнительных внешних рисков, которые пока Fitch не ожидает в своем базовом сценарии. Таким образом, новости от Fitch завершают эту волатильную неделю на позитивной ноте. Однако само по себе решение вряд ли вызовет существенный рост рубля и российских активов, поскольку внешние риски остаются", — прокомментировал Полевой.
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