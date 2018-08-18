Fitch: Российская экономика справилась с новыми санкциями США

Такой вывод сделали эксперты международного рейтингового агентства Fitch. Они подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что данное решение является признанием устойчивости экономики к внешним шокам. «По мере укрепления уверенности инвесторов в стабильности и устойчивости нашей экономики улучшится и суверенный рейтинг России. Для этого есть все предпосылки», — цитирует ТАСС Силуанова.

Добавим, что позитивный прогноз «отражает продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, основанный на более гибком валютном курсе и устойчивой бюджетной стратегии». Все это способствует улучшению макроэкономической стабильности и повышает устойчивость экономики к потрясениям".

В то же время эксперты агентства Fitch отметили, что увеличилась вероятность дополнительных, более жестких санкций США. Поэтому сохраняются риски для доступа частного сектора к международному финансированию, риски макроэкономической волатильности.