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Fitch: Российская экономика справилась с новыми санкциями США
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Fitch: Российская экономика справилась с новыми санкциями США 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Такой вывод сделали эксперты международного рейтингового агентства Fitch. Они подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.
Министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что данное решение является признанием устойчивости экономики к внешним шокам. «По мере укрепления уверенности инвесторов в стабильности и устойчивости нашей экономики улучшится и суверенный рейтинг России. Для этого есть все предпосылки», — цитирует ТАСС Силуанова.
Добавим, что позитивный прогноз «отражает продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, основанный на более гибком валютном курсе и устойчивой бюджетной стратегии». Все это способствует улучшению макроэкономической стабильности и повышает устойчивость экономики к потрясениям".
В то же время эксперты агентства Fitch отметили, что увеличилась вероятность дополнительных, более жестких санкций США. Поэтому сохраняются риски для доступа частного сектора к международному финансированию, риски макроэкономической волатильности.
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