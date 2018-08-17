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Fitch ожидает, что рост ВВП РФ достигнет 1,8% в 2018 г, затем замедлится до 1,5% в 2019 г
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Fitch ожидает, что рост ВВП РФ достигнет 1,8% в 2018 г, затем замедлится до 1,5% в 2019 г 

Прайм 9 минут назад
МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что рост ВВП РФ достигнет 1,8% в 2018 году, затем замедлится до 1,5% в 2019 году, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.
"Fitch ожидает, что рост достигнет 1,8% в 2018 году и затем замедлится до 1,5% в 2019 году, отражая влияние введения налога на добавленную собственность на потребление домашних хозяйств, частично смягченное перспективами более высоких пенсионных выплат и своевременным осуществлением расходов в приоритетных областях", — говорится в пресс-релизе.
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