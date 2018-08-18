Оптовые цены на бензин за неделю выросли на 7%

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена на АИ-92 выросла до 46,137 тысячи рублей за тонну, на АИ-95 — до 49,4 тысячи рублей.

Рост цен зафиксирован впервые с конца мая, когда власти приняли меры по их стабилизации и снизили акцизы на топливо на 2-3 рубля, а нефтяников обязали заморозить цены на заправках и нарастить продажи бензина на внутреннем рынке.

По мнению аналитиков, увеличение стоимости происходит из-за падения курса рубля и сокращения производства нефтепродуктов. Кроме того, компании готовятся к осеннему ремонту заводов, запасают топливо, и спрос на него растет вместе с ценой.

Вслед за ростом оптовых цен АЗС готовятся к убыткам — если нефтяные компании сохранят действующие цены на заправках, то перестанут получать выгоду от продажи бензина к середине осени. На Дальнем Востоке ситуация может привести к убыткам АЗС. «Основная мера, которая поможет стабилизировать биржевые цены на бензин и исключить их бесконтрольный рост, — увеличение продаж топлива на бирже до уровня не ниже 30 тысяч тонн в сутки», — сказал РБК глава Российского топливного союза Евгений Аркуша . Сильнее всего в 2018 году цены на бензин выросли в апреле-мае, хотя до президентских выборов 18 марта практически не повышались. С января по май прирост составил 7,7% — почти в пять раз больше инфляции за тот же период.

Чтобы бензин подешевел, правительство снизило акцизы на топливо, дало возможность вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты и установило специальную надбавку к акцизам.

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в повышении цен на бензин виновата смена правительства страны. Нефтяники воспользовались «пересменкой» и взвинтили цены.

Несмотря на это, Россия заняла десятое место в рейтинге стран с самым дешевым бензином — по цене 0,72 доллара за литр. Таблицу возглавляет Венесуэла с 0,01 доллара за литр топлива.