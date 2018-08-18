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Нефть дорожает на ожидании переговоров между Вашингтоном и Пекином
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Нефть дорожает на ожидании переговоров между Вашингтоном и Пекином 

Карельские вести 35 минут назад
Нефтяные котировки на мировых рынках вечером в пятницу демонстрируют позитивную динамику. Участники торгов с воодушевлением встретили новость о том, что власти США и Китая разрабатывают «дорожную карту» двусторонних переговоров, которые должны создать основу для встречи лидеров двух стран в ноябре.
По данным торгов, к 22.17 договор на поставку нефти марки Brent в октябре дорожал на 0,56%, до 71,84 доллара за баррель. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на 0,73%, до 65,94 доллара за бочку.
Источник
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