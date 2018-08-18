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В Курской области растет производство мяса
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В Курской области растет производство мяса 

Курские известия 36 минут назад
Фото: Курские известия
Рост производства свинины увеличился в 1,3 раза, говядины — на 13%.
В общем объеме обрабатывающих производств удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области превышает 50%. В отрасль в первом полугодии 2018 года инвестировано около 2 млрд рублей, создано свыше 500 новых рабочих мест. Объем отгруженной продукции составил 42 млрд рублей. Стабильная работа предприятий мясоперерабатывающей отрасли позволила с начала года обеспечить рост производства свинины в 1,3 раза и говядины — на 13 процентов.
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