В Курской области растет производство мяса

Рост производства свинины увеличился в 1,3 раза, говядины — на 13%.

В общем объеме обрабатывающих производств удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области превышает 50%. В отрасль в первом полугодии 2018 года инвестировано около 2 млрд рублей, создано свыше 500 новых рабочих мест. Объем отгруженной продукции составил 42 млрд рублей. Стабильная работа предприятий мясоперерабатывающей отрасли позволила с начала года обеспечить рост производства свинины в 1,3 раза и говядины — на 13 процентов.