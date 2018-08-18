Ноябрь станет для Ханоя месяцем скидок

В ноябре у вьетнамских компаний в Ханое начнется рекламный месяц

В акции примут участие от 500 до 1 000 компаний. Покупателей ждет широкий ассортимент их продукции со скидками.

Как рассказали в муниципальном народном комитете, программа мероприятия будет включать церемонию открытия, голосование за самый популярный вьетнамский товар, день поощрения туризма и «золотую» неделю.

Ханой следует этой традиции уже 10 лет. Она помогает вьетнамским производителям познакомить потребителей со своей продукцией и повысить свою конкурентоспособность.

В прошлом году участие в акции приняли 1 000 компаний.

Источник: Viet Nam News

Перевод: Никита Гребенников