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Ноябрь станет для Ханоя месяцем скидок
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Ноябрь станет для Ханоя месяцем скидок 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
В ноябре у вьетнамских компаний в Ханое начнется рекламный месяц
В акции примут участие от 500 до 1 000 компаний. Покупателей ждет широкий ассортимент их продукции со скидками.
Как рассказали в муниципальном народном комитете, программа мероприятия будет включать церемонию открытия, голосование за самый популярный вьетнамский товар, день поощрения туризма и «золотую» неделю.
Ханой следует этой традиции уже 10 лет. Она помогает вьетнамским производителям познакомить потребителей со своей продукцией и повысить свою конкурентоспособность.
В прошлом году участие в акции приняли 1 000 компаний.
Источник: Viet Nam News
Перевод: Никита Гребенников
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