Председатель правительства Астраханской области впервые публично отчитался о работе кабмина

Председатель правительства Астраханской области вице-губернатор Расул Султанов отчитался о работе кабинета перед главой региона Александром Жилкиным

В первом полугодии 2018 темп роста астраханской экономики составил 110% при среднероссийском значении 101,7%.

«Наш регион по темпам развития постоянно находится в числе субъектов-лидеров. Мы продолжаем начатую в предыдущие годы работу по диверсификации экономики, привлечению в нее инвестиций, которые составляют свыше 30%», — подчеркнул Расул Султанов.

При этом индекс промышленного производства составил 120% (среднее по стране 103% — прим. «ФедералПресс» ).

Основу роста составляет нефтегазовый сектор, прибавивший 30%. Увеличение показателей связано с эксплуатацией месторождений имени Корчагина и Филановского. В этом году только на них будет добыто около 6,8 млн тонн нефти.

Кроме того, вице-губернатор отметил, что центр промышленного развития появится и на севере области — в Ахтубинском районе. Там компания «Линкос» ведет строительство производственного комплекса по разработке и сборочному производству наукоемких оптико-электронных приборов. Запуск первого этапа производства запланирован уже на сентябрь этого года.