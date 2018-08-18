За прошедшую неделю рост оптовых цен на бензин превысил 7%

За прошедшую неделю, с 10 по 17 августа, в процессе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 6,72% и составили 46,137 тысяч рублей за тонну, а на бензин АИ-95 — на 7,4% и составили 49,4 тысяч рублей за тонну, сообщает сегодня, 18 августа, РБК.

По данным издания, такой скачок цен произошел впервые с конца мая, когда правительство приняло экстренные меры для остановки роста цен на бензин на заправках. Тогда акцизы на топливо были снижены на 2-3 рубля за литр, а нефтяников обязали увеличить продажи топлива на внутреннем рынке на 3% и заморозить цены на АЗС.

Аналитики, передают журналисты, считают, что рост оптовых цен на бензин в последнюю неделю вызвали сокращение его производства нефтяными компаниями, ослабление рубля и рост экспортного паритета (цена поставки топлива на экспорт за вычетом пошлин и транспортных расходов). Эти факторы сделали экспорт нефти и нефтепродуктов более выгодными по сравнению с поставками на внутренний рынок.

Такую точку зрения высказал и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша , сообщивший изданию, что регуляторы обсуждают этот вопрос в биржевом комитете и в штабе Минэнергетики РФ, пытаясь не допустить дисбаланса на рынке. Он проинформировал, что «ситуация неожиданно вышла из-под контроля», так как нефтяники не выполнили поручения вице-премьера Дмитрия Козака о нужном объеме поставок топлива на внутренний рынок. Этот объем должен быть равен прошлогоднему плюс 3% в месяц, но сейчас в России продают меньше бензина, чем в августе прошлого года.

В сложившейся ситуации АЗС готовятся к убыткам, отмечают журналисты.

Евгений Аркуша рассказал изданию, что вслед за биржевыми ценами растут мелкооптовые и это сказывается на росте закупочной цены для АЗС, снижая их прибыль при том, что цены на заправках не растут.

«Сейчас маржа АЗС составляет 4-5 рублей за литр бензина, рассказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов . За сентябрь-октябрь этот показатель может снизиться до нуля, если крупные нефтяные компании будут держать цены на заправках, предупредил он. А в отдельных регионах, например на Дальнем Востоке, маржа может оказаться даже отрицательной», — передает РБК прогнозы специалистов.

Представители топливных ассоциаций, отмечает издание, считают, что выровнять цены в оптовым и розничном звене продажи бензина можно через выравнивание налоговой нагрузки при поставке нефти и нефтепродуктов на экспорт и на внутренний рынок, а также через роста продаж товара на биржевых торгах. Для этого нужно увеличить продаж топлива на бирже до уровня не ниже 30 тысяч тонн в сутки.