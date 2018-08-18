Сбербанк даст Орлу крупный кредит

Объявлены итоги электронного аукциона, стартовавшего в середине июля. ПАО «Сбербанк» предоставит администрации Орла кредит для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Банк окажет финансовые услуги в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 133 000 000 рублей на срок 365 дней. Ставка — 7,95%. Вознаграждение Сбербанку составит по итогам года 10,58 млн рублей.

Напомним, муниципальный долг Орла практически достиг своего максимального значения — 99,3% доходов бюджета, или 2,185 млрд рублей в денежном выражении. Оказались заблокированы счета образовательных учреждений, что ставило под угрозу подготовку к новому учебному году. Из затруднительного положения помогла выйти субсидия облправительства в 75 млн рублей. Существенный дефицит появился не в одночасье, а начал формироваться с 2014 года. Его покрывали за счет кредитов. В середине 2018 года дефицит достиг критического значения и больше не позволяет прибегать к заимствованиям.

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