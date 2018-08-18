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Нижегородские предприятия делают ставку на экспорт
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Нижегородские предприятия делают ставку на экспорт 

Нижегородская правда 40 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: официальная группа Горьковского автозавода в соцсетяхНижегородские предприятия делают ставку на экспортОсновной рост произошел за счет металлургии: нижегородского металла уходит за границу почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные покупатели — Китай, Турция, Болгария, Египет, Узбекистан и Беларусь.
Как отметила директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева, в денежном выражении это увеличение равно 800 миллионам долларов.
Выросли и поставки продукции нефтеперерабатывающей промышленности — на 100 млн долл., химической продукции — на 30 млн долл., деревообработки — почти на 20 млн долл. и продовольствия почти на 10 млн долл..
Самые крупные торговые партнерами Нижегородской области на сегодня: Республика Беларусь (442 млн долл.), Нидерланды (417 млн долл.), Украина (368 млн долл.), Германия (326 млн долл.), Турция (304 млн долл.); Финляндия (268 млн долл.) и Китай (268 млн долл.).
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородским предприятиям помогут с выпуском корпоративных облигаций «Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%», — Ольга Гусева Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки
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