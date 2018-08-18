Нижегородские предприятия делают ставку на экспорт

Фото: официальная группа Горьковского автозавода в соцсетяхНижегородские предприятия делают ставку на экспортОсновной рост произошел за счет металлургии: нижегородского металла уходит за границу почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные покупатели — Китай, Турция, Болгария, Египет, Узбекистан и Беларусь.

Как отметила директор департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева , в денежном выражении это увеличение равно 800 миллионам долларов.

Выросли и поставки продукции нефтеперерабатывающей промышленности — на 100 млн долл., химической продукции — на 30 млн долл., деревообработки — почти на 20 млн долл. и продовольствия почти на 10 млн долл..

Самые крупные торговые партнерами Нижегородской области на сегодня: Республика Беларусь (442 млн долл.), Нидерланды (417 млн долл.), Украина (368 млн долл.), Германия (326 млн долл.), Турция (304 млн долл.); Финляндия (268 млн долл.) и Китай (268 млн долл.).