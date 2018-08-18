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UTair сообщила об убытках
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UTair сообщила об убытках 

News.ru 19 минут назад
Авиакомпания UTair может потерять сотни миллионов долларов. Негативный финансовый прогноз связан с ростом цен на топливо и курсом рубля.
Убыль может случиться по итогам 2018 года. Об этом журналистам сообщил глава перевозчика Павел Пермяков.
«Год, скорее всего, будет слегка отрицательным… [Убыток составит] десятки — сотни миллионов», — сказал он.
Ранее News.ru писал, что футбольные болельщики из Перу планируют судиться с UTair. Они собираются подать иск к авиакомпании из-за недостаточной безопасности на борту самолёта.
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