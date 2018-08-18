Ещё
Итальянские клубы потратили рекордные для себя 1,14 миллиарда евро за лето
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.86
+0.00 Золото
1186.32
+0.15 РТС
1052.74
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1438
–0.0127
05.08
1.1565
16.08
12.08
07.08

Итальянские клубы потратили рекордные для себя 1,14 миллиарда евро за лето 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Клубы серии А потратили за лето 1,14 миллиарда евро на покупку новичков, сообщает Panorama. Это второй результат после клубов английской премьер-лиги, которые заплатили 1,42 миллиарда.
Отметим, что в прошлом году за лето итальянские клубы потратили 907 миллионов евро. Причем с каждым годом траты растут очень быстро. Например, в 2014 году было потрачено всего 335 миллионов, в 2015-м — 608,8 миллиона, в 2016-м — 707,35 миллиона.
Больше остальных этим летом потратил «Ювентус», который заплатил за новичков 250 миллионов евро. «Рома» — на втором месте, она потратила 136 миллионов евро.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шейх готов вложить 120 миллионов евро в лиссабонский "Спортинг" На матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано 23 тысячи билетов ЦСКА закончил 2017 год с убытками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над известной авиакомпанией нависла угроза8
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»24
Упавшая на дно Россия научила мир экономике193
Внешний госдолг России достиг рекорда367
Московские квартиры начали исчезать из продажи20
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика Другое
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение