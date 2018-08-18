Итальянские клубы потратили рекордные для себя 1,14 миллиарда евро за лето

Клубы серии А потратили за лето 1,14 миллиарда евро на покупку новичков, сообщает Panorama. Это второй результат после клубов английской премьер-лиги, которые заплатили 1,42 миллиарда.

Отметим, что в прошлом году за лето итальянские клубы потратили 907 миллионов евро. Причем с каждым годом траты растут очень быстро. Например, в 2014 году было потрачено всего 335 миллионов, в 2015-м — 608,8 миллиона, в 2016-м — 707,35 миллиона.

Больше остальных этим летом потратил «Ювентус», который заплатил за новичков 250 миллионов евро. «Рома» — на втором месте, она потратила 136 миллионов евро.