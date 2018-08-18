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Китай утвердил заявки двух компаний на проведение IPO
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Китай утвердил заявки двух компаний на проведение IPO 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Пекин, 18 августа /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки двух компаний на первичное публичное размещение акций /IPO/ на фондовом рынке.
В рамках IPO эти компании смогут привлечь не более одного миллиарда юаней /около 144,93 млн долларов США/ на рынке А-акций, сообщил комитет.
По сообщению, компании Ningbo Yongxin Optics Co. и Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co. разместят свои акции на Шанхайской фондовой бирже.
Эти две компании и их поручители должны подтвердить точные даты размещения акций, которые станут известны после согласования с биржами.
В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. -0-
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