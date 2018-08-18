Чистая прибыль банка «Пинъань» в первом полугодии 2018 года выросла на 6,5 проц.

и составила 13,3 млрд юаней /около 1,9 млрд долл. США/ благодаря высоким показателям розничного бизнеса. Об этом говорится в финансовом отчете банка, представленном Шэньчжэньской фондовой бирже.

Согласно отчету, доходы банка за первые шесть месяцев года достигли 57,2 млрд юаней, поднявшись почти на 6 проц. в годовом выражении.

С начала с.г. банк переориентировал больше кредитов на розничный бизнес и улучшил качество своих активов, сообщили в Китайском рейтинговом агентстве China Chengxin International Credit Rating.

Коренная реорганизация бизнес-структуры привела к росту доходов от розничного бизнеса на 34,7 проц. в годовом исчислении до 29,3 млрд юаней, а это 51,2 проц. от общего объема доходов банка.

По состоянию на конец июня текущего года, количество клиентов розничного бизнеса превысило 77 млн, увеличившись на 10,2 проц. с концом 2017 года, говорится в финансовом отчете банка. -0-