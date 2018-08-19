Минсельхоз оценил экспортный потенциал АПК России в 20 млрд долларов

Министерстве сельского хозяйства оценивают экспортный потенциал отечественного агропрома в 20 миллиардов долларов. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на тульском фестивале фермерской еды «Свое». «Экспортный потенциал АПК нашей страны составляет $20 млрд И к 2023 году, это такая большая государственная задача, которая подтверждена аграриями, мы должны выйти на $45 млрд», — цитирует замминистра ТАСС

За шесть месяцев этого года, по данным Российского экспортного центра, Россия экспортировала продовольствия на 10,3 миллиарда долларов. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 30,5 процента. Непищевой сельхозпродукции аграрии экспортировали на 413 миллионов долларов (+ 16,9 процента к январю-июню 2017 года).

Хатуов считает, что Россия может поставлять не только зерновые, но и продукцию перемола, сахар, растительные масла, кондитерские изделия, молочные товары. «Задача государства и региональных властей — сделать все, чтобы стоимость и себестоимость производимой продукции превосходили мировые аналоги», — заявил он, отметив, что необходимо детальнее проработать меры господдержки для аграриев.