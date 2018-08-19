Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3% с начала 2018 года

За семь месяцев текущего года промышленное производство в Нижегородской области выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Нижегородстата.

Согласно опубликованной информации, индекс промышленного производства в январе-июле 2018 года по сравнению с январем-июлем прошлого года составил 103,0%.

В то же время в июле 2018 года индекс промышленного производства оказался на 0,6% меньше, чем годом ранее. По сравнению с июнем 2018 года индекс промышленного производства в июле составил 91,0%.

Ранее сообщалось, что нижегородская промышленность рассчитывает нарастить производство на 4%.