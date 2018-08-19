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Китайская Geely и малайзийский Proton создадут совместное предприятие для выхода на глобальный рынок
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Китайская Geely и малайзийский Proton создадут совместное предприятие для выхода на глобальный рынок 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ханчжоу, 19 августа /Синьхуа/ — Китайская холдинговая компания Geely /провинция Чжэцзян/ и малайзийский автопроизводитель Proton в субботу договорились о создании совместного предприятия для углубления двустороннего сотрудничества в области автомобилей на новых источниках энергии и продвижения автомобилей Proton на мировом рынке.
Каждой из двух компаний будет принадлежать по 50 процентов акций нового предприятия, которое будет обладать полноценной системой разработки, закупки и производства моторных транспортных средств.
Детали соглашения, касающиеся, в частности, плана развития, моделей авто и месторасположения завода, еще предстоит обговорить.
Представитель Geely Ян Сюэлян заявил, что компания готова оказывать содействие Proton во внедрении инноваций и расширении рынка, однако, ожидает от данного сотрудничества возможности выхода на рынок Юго-Восточной Азии.
В прошлом году Geely приобрела 49,9 процента акций Proton у ведущего малайзийского конгломерата DRB-HICON, который владел полным пакетом акций компании. -0-
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