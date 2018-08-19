Китайская Geely и малайзийский Proton создадут совместное предприятие для выхода на глобальный рынок

Ханчжоу, 19 августа / Синьхуа / — Китайская холдинговая компания Geely /провинция Чжэцзян/ и малайзийский автопроизводитель Proton в субботу договорились о создании совместного предприятия для углубления двустороннего сотрудничества в области автомобилей на новых источниках энергии и продвижения автомобилей Proton на мировом рынке.

Каждой из двух компаний будет принадлежать по 50 процентов акций нового предприятия, которое будет обладать полноценной системой разработки, закупки и производства моторных транспортных средств.

Детали соглашения, касающиеся, в частности, плана развития, моделей авто и месторасположения завода, еще предстоит обговорить.

Представитель Geely Ян Сюэлян заявил, что компания готова оказывать содействие Proton во внедрении инноваций и расширении рынка, однако, ожидает от данного сотрудничества возможности выхода на рынок Юго-Восточной Азии.

В прошлом году Geely приобрела 49,9 процента акций Proton у ведущего малайзийского конгломерата DRB-HICON, который владел полным пакетом акций компании. -0-