Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2019 год

Минобороны Японии запросило у государства рекордный бюджет на 2019 фискальный год, который начинается с 1 апреля. Об этом сообщает японское новостное агентство Jiji press со ссылкой на свои источники.

Запрошенная сумма составляет 5,3 триллиона иен (примерно 48 миллиардов долларов), что на 100 миллиардов иен (около 903 миллионов долларов) больше, чем в нынешнем финансовом году.

Причина такого роста — запланированная установка американских наземных ракетных противовоздушных систем Aegis Ashore, которые должны защищать Японию от предполагаемой атаки из-за рубежа, в первую очередь со стороны КНДР. Системы планируют разместить в японских префектурах Акита и Ямагути на острове Хонсю.

Решение о закупке и размещении Aegis Ashore (производитель — американская компания Lokheed Martin) было окончательно принято правительством Японии в середине декабря 2017 года. Сами комплексы изначально должны были запустить в действие в 2023 году, однако это может произойти скорее. При этом выросла примерно на 400 миллионов долларов и цена систем ПРО, в основном благодаря новым радарам, которыми решено оснастить установки. Речь, предположительно, идет о сверхчувствительных радарах дальнего действия SPY-6, разработанных американской компанией Ratheon. Как утверждают специалисты, эти системы в 30 раз более чувствительны, чем SPY-1D, которыми оснащены комплексы Aegis сейчас.

Если правительство пойдет навстречу военным и увеличит бюджет, это создаст прецедент для роста военных расходов в последующие годы.

Кроме систем ПРО Япония также намерена закупить у США в 2019 финансовом году истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A. Всего японская сторона намерена приобрести 42 таких машины.