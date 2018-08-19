Как удержать деньги

Новые санкции Вашингтона означают, что, несмотря на саммит Путин-Трамп, перспективы нормализации отношений России и США фактически отсутствуют. Ответные меры, которые способна принять Россия, к сожалению, не симметричны. Ведь Вашингтон фактически контролирует международную торгово-финансовую систему, включая инвестиционную.

Вопрос, за счет каких источников в этих условиях Россия будет наращивать инвестиции, необходимые для экономического роста и выполнения майских указов президента, стоит сегодня очень остро. И не только в финансовом, но и в социальном плане. Профессор ВШЭ Олег Вьюгин предупреждает, что иностранным инвесторам рано или поздно придется «ликвидировать инвестиционную позицию на страну» (Россию — ред.). Он называет сумму портфельных инвестиций, которые могут быть выведены из России, — более 70 млрд долл. плюс 30 млрд предстоящих платежей по корпоративным долгам (общий объем расходов на обслуживание госдолга РФ за январь-июнь 2018 года составил 383,5 млрд руб.).

Это одномоментно не по силам платежному балансу, даже при нынешних ценах на нефть. Значит, потребуется девальвация рубля, чтобы свести концы с концами в платежном балансе. А девальвация, как известно, ведет к росту цен и сокращению внутренних спроса и потребления. Поэтому необходимы шаги денежных властей, чтобы предотвратить сценарий глубокого падения реальных доходов населения ( «Ведомости» , 13.08.18).

Обозреватель « Российской газеты Яков Миркин тоже предупреждает: нельзя стричь овец дважды… при этом не важно, как называются налоги. С точки зрения экономического роста, у нас избыточное налоговое бремя. Все страны с динамикой ВВП выше 5% имеют сегодня фискальную нагрузку ниже, чем в России. Четверть века мы давили рост через финансы, четверть века «холодного кредита и сверхвысокого процента». С начала 2000-х годов бюджет работает по принципу: «взять больше и отправить значительную часть взятого в резерв, в валюту, за рубеж». Все это вычет из денег населения и бизнеса вместо инвестиций и роста спроса (РГ, 16.07.18).

Анастасия Башкатова из «Независимой» (13.08.18) добавляет: последствия противостояния с Западом ощущает каждый. Власти попытались успокоить общественность на фоне новостей о возможном ужесточении санкций США. По словам Антона Силуанова, правительство и Центробанк обладают всем необходимым для обеспечения финансовой стабильности. ЦБ может скорректировать ежедневный объем покупки валюты.

Да, может — в августе сократили. Но, в целом, с начала этого года на закупку валюты потрачено более 2 трлн. руб. ! В результате налицо ослабление рубля в течение года.

К обострению глобального противостояния, замечает саркастически Михаил Сергеев , завотделом экономики «НГ» (16.07.18), «готовится не только президент Путин, но и буквально каждый житель России. Деньги на подготовку к новым конфликтам власти изымают у населения через повышение налогов, девальвацию рубля, сокращение обязательств центрального правительства». А в то же время бюджет исполняется с гигантским профицитом, перекрывающим доходы казны от пенсионного секвестра. За первое полугодие 2018 г. профицит составил 887 млрд руб. или 1,9% ВВП.

За последние пять лет валютный эквивалент зарплаты в России снизился на 30%. На первый взгляд, это повышает конкурентоспособность российского экспорта. Однако, негативной стороной дешевого труда стал отток из страны специалистов. А это ведет к снижению конкурентоспособности. На мировом рынке сегодня побеждает не более дешевая, а более высокотехнологичная продукция.

Названные проблемы характерны не только для экономики России. Как отмечает «Коммерсантъ» (15.08.18), международные инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики в связи с развязанной США торговой войной. Управляющие инвестиционными фондами наращивают долю наличных и сокращают вложения в акции компаний развивающихся стран. Одновременно инвесторы увеличивают вложения в активы США, экономика которых уверенно растет.

Государства пытаются найти для себя новые ориентиры, говорится в Докладе ЮНКТАД о мировых инвестициях-2017. Инвестиционный режим, пользующийся широкой международной поддержкой и нацеленный на обеспечение устойчивости и открытости, может помочь снизить градус неопределенности в инвестиционных отношениях, делают выводы его авторы.