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В июле в Китае вырос объем автомобильных грузоперевозок
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В июле в Китае вырос объем автомобильных грузоперевозок 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Пекин, 19 августа /Синьхуа/ — Автомобильные грузовые перевозки продолжили расти в Китае в первые семь месяцев 2018 года, сообщило в воскресенье Министерство транспорта.
За январь-июль количество грузов, перевезенных автотранспортом /который занимает львиную долю в структуре грузоперевозок в Китае/, выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7,5 проц. — до 21,38 млрд тонн, в том числе в июле — на 6,4 проц. до 3,4 млрд тонн, отмечается в сообщении.
Такое увеличение было обусловлено, как указывается, прежде всего стабильным ростом национальной экономики. Китайская экономика выросла на 6,8 проц. за первое полугодие 2018 года, что выше намеченного правительством годового целевого показателя — порядка 6,5 проц.
За семь месяцев объем грузоперевозок водным транспортом, в свою очередь, вырос на 2,6 проц. — до 3,86 млрд тонн, сообщил Минтранс. -0-
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