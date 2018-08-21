Доллар: дороже уже не будет?

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» Пара Евро/Доллар меньше чем за одну неделю поднялась от свежих годовых минимумов 1.1300 на 240 пунктов до 1.1540, а всё лето падавшее золото отскочило вверх от 1160 почти до 1200 долларов за унцию. В целом же индекс доллара к корзине мировых валют отошёл к сегодняшнему утру от максимумов года на 1,57%.

Имеются ли признаки, что мы имеем дело с разворотом долларового тренда, или речь идёт всего лишь о небольшом отскоке? Об этом рассуждает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв:

«Формальный повод к снижению доллара конкретно минувшей ночью — разумеется, критика Дональда Трампа в адрес главы ФРС Джерома Пауэлла . Причём важно, что он это сделал снова не только в коротком публичном интервью — но и, как сообщают источники, которых цитирует Dow Jones Newswires, на закрытой встрече с влиятельными спонсорами от Республиканской партии , в конце прошлой недели. Трамп в ходе встречи якобы заявил: назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, или «дешевых денег» — ‘a cheap-money Fed chairman’. И Трамп с разочарованием обнаружил, что это не так.

Если источники не врут, то это означает в первую очередь, что Трамп вербует на сторону своей позиции по ставкам серьёзных сторонников, которые быть может и попытаются воздействовать на ФРС своими методами убеждения. Плюс это уже и личный «наезд» на Пауэлла, а не размытые реплики в сторону всего ФРС. В этой связи, более чем занятно, ответят ли люди из ФРС хоть как-то на критику президента — когда для этого как нельзя лучше подходит раскрученный ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул в конце этой недели? Будут участвовать в дискуссиях и главы других центробанков, будет внимание публики — хотя бы не напрямую, но косвенно отпустить пару замечаний на счёт траектории будущих повышений ставок могли бы, например, региональные руководители ФРС, если уж не сам Джером Пауэлл.

Тем более что «первые ласточки» уже есть. Не далее как вчера Рафаэль Бостик, глава отделения ФРС в Атланте, выразил ряд обеспокоенностей. В частности, ему не слишком нравится сглаженная кривая доходностей по облигациям, что конечно же является определённым сигналом, хотя и «не гарантирует скатывания в рецессию». Он также назвали рисками для экономик США неопределённость внешних торговых отношений, геополитику, и прозрачно «кивнул» в сторону турбулентности на развивающихся рынках — конкретно упомянув Турцию: важность возникших там проблем, «быструю девальвацию лиры, скорость которой стала для местных жителей сюрпризом».

Складывается ощущение, что при желании — у ФРС имеются почти готовые слова о нежелании создавать ещё большие сложности на развивающихся рынках слишком быстрым подъёмом ставок. Не придётся давать никаких тревожных оценок собственной экономике, а можно будет сослаться на внешний фон и на заботу о своих торговых партнерах, о целостности и стабильности мирового роста. «Прямо сейчас мы пока анализируем и оцениваем», — продолжал Бостик. «Но определённо кое-что вызывает беспокойство». Бостик, как один из членов комитета ФРС по открытым рынкам, очевидно, готов поддержать ближайшее сентябрьское повышение ставок, но более неопределённо относится к идее декабрьского. В том же духе мог бы поступить и весь ФРС: в сентябре, подняв в очередной раз ритуально ставки, дать более неопределённые прогнозы по будущим повышениям — не настаивая твёрдо ни на ещё одном подъёме ставки до конца года, ни на трёх повышениях в 2019 году.

Достаточно любопытная статья Ховарда Шнайдера размещена сегодня на портале Reuters , где он как раз описывает возможность проблем в ситуации, если ФРС и дальше едва ли не в одиночку продолжит повышать ставки, тогда как другие центробанки будут больше выжидать — особенно если ещё ЕЦБ найдёт повод отложить начало подъёма ставок в следующем году на более поздний срок.

Но это пока гипотезы. На сегодня — наоборот, как раз и выключение «печатного станка» QE в Европе сразу с января, и снижение его объёмов уже с октября всего до 15 млрд евро в месяц, и заявленная ЕЦБ перспектива подъёма ставок «после лета» следующего 2019 года — дают понимание, что скорее всего уже через полгода или год курс евро будет намного выше, чем сейчас. Большая часть пути подъёма процентных ставок в США к тому времени будет пройдена, а европейцы только станут начинать свой путь. Идти же вверх по доллару сейчас всё дальше и дальше — то ли из-за «лишней» четверти процента в американских ставках к декабрю, то ли из-за мало чем обоснованной пока надежды, что США могут выйти безусловным победителем из всей этой войны пошлин и санкций против чуть ли не всего мира, что они смогут делать что хотят, и всё у них при этом получится? Не выглядит достаточными причинами, чтобы доллар рос и дальше, честно говоря — во всяком случае, если исходить из логики, а не из эмоций или из подковёрных финансовых атак на рынки со стороны больших фондов. Несколько месяцев с весны рынки это не только терпели, а активно поддерживали, зарабатывали на этом — но возможно, что такие игры пока решено поставить на паузу, чтобы не расходовать ресурсы, пытаясь продолжать то же самое движение уже вопреки изменившимся настроениям большинства рынка?

Скоро всё увидим. Напомню лишь, что даже среди свежих факторов — «ворчание» Трампа на ФРС фактор не единственный «анти-долларовый». Началось-то всё с emerging markets, с так называемых «развивающихся рынков». Обрела почву под ногами турецкая лира, самое слабое в моменте звено, до этого перестал падать и набрал немного веса южноафриканский ранд, ожили другие «атакованные» недавно долларом валюты — именно этот сценарий мы с вами обсуждали в предыдущем материале здесь на портале «Вести. Экономика», говоря, что именно такое развитие событий даст надежду на возврат к более адекватному восприятию стоимости и других валют, причём не только развивающихся рынков — но и основных валют на forex.

Именно так пока и происходит. Увеличится ли этот отскок по доллару в ближайшие дни в размерах, или и вовсе станет новым трендом — или же всё ограничится уже состоявшимся и так неплохим движением? Лично мой выбор как человека, который работал последнее время, как и все, по долларовому тренду и стоял до самого недавнего времени в сделках вниз по евро, вниз по золоту, вниз по новозеландской валюте, и так далее — с прошлой недели я все эти позиции свои закрыл и изменил тактику. Начал потихоньку торговать уже в противоположном направлении, считая отскок либо разворот доллара событием более вероятным. Но поскольку действительно не так уж очевидно, разовьётся ли этот отскок во что-то большее, то и действую традиционным методом: забираю по ходу движений прибыль частями. А остальной объём оставляю и дальше в рынке, переношу защитные «стопы» на точки входа или в их окрестности — в расчёте или в надежде на то, что этот подъём по евро, этот подъём по золоту, и так далее везде по доллару, станут всё же началом более мощного движения. Естественно, что я не вправе давать кому-то другому аналогичные рекомендации, просто делюсь своей тактикой — и, мне думается, те, кто ещё не принял в этом движении участие, но присматриваются к нынешнему снижению доллара с интересом, видят в нём перспективы, могут при консервативной торговле что-то из неё почерпнуть. Дабы не впадать в крайности, а находя разумные точки входа, сочетать разумные и возможные, но не гарантированные долгосрочные цели — с краткосрочными результатами по программе-минимум.

Возвращаясь к заявлениям Трампа, подчеркну лишь ещё раз, что на мой взгляд — это не причина текущего локального пока снижения доллара, а именно ещё один повод, чтобы слишком дорогой доллар мог скорректироваться и стать хотя бы немного дешевле. Трамп воспользовался этим на сегодня по полной программе, выбрав для своих замечаний максимально удачный момент. Большого толчка и не требовалось, Трампу достаточно было просто слегка подлить масла в огонь рыночных сомнений, поскольку доллар пошатнули на насиженном пьедестале ещё раньше — в середине прошлой недели. И произошло это скорее по техническим причинам: почти во всех главных валютных парах на forex снижение других валют к доллару выглядит уже действительно чрезмерным.

1.13 для EUR/USD — достаточно экстремальные низы, с учётом всех будущих возлагаемых на евро ожиданий. Ценовой «слой» от 1.13 до 1.1550 как раз и выступал до лета прошлого года сдерживающим сопротивлением для евро, не пускавшим его выше. Но когда «плотину» позже прорвало, то евро полетела вверх вплоть до 1.25 — так что нынешний спуск сверху в тот же слой можно рассматривать как его «тест». Протестировали нижнюю часть «слоя» возле 1.13 на прочность — пока устояла. Протестирует рынок теперь верхнюю часть «слоя» в области 1.1550, и если продажи от этой верхней границе окажутся недостаточными, не смогут двинуть цены сильно вниз, или тем более если этих продаж в условиях заявлений Трампа толком и не будет — тогда прорыв 1.1550 будет много значить, и станет признаком ускорения движения против доллара, дальнейшего роста евро в направлении вплоть до 1.18-1.20. Но сперва эту границу в 1.1550 ещё нужно суметь перепрыгнуть, и ориентироваться в торговле лучше на подтверждающие (или нет) наши идеи внутридневные сигналы, а не на общую концепцию, в духе «точно прорвёмся».

Тот же британский фунт в паре GBP/USD с апреля сполз уже с уровней выше 1.40 до 1.27, не слишком ли? Понятно, что произошло это на фоне не только более сильных данных по инфляции из США и плановых повышений ставки Федрезервом, но и под мощным давлением намного более слабой собственной британской статистики по инфляции, и под всякие прозрачные намёки на довольно мягкую политику от Банка Англии — несмотря на октябрьское и августовское повышение в Британии ставок, между прочим. Но ведь как раз примерно в районе 1.26-1.28 фунт и закрепился прочно год назад, как только стало понятно, что «конца света» для Британии вслед за «Брекзитом» не ожидается, и тогда рынки вроде бы осознали, что ещё раз на 1.20 фунту делать пока нечего. Поэтому фунт вытолкнули в конце концов тогда, и эти границы стали во многом знаковыми.

У рынка может быть собственная и другая логика, особенно своим умом живут большие хедж-фонды, которые и задают многие тренды на рынке. Но совершенно очевидно, что как минимум часть этого рынка подумывает давно о том, что нынешние цены по британцу, по евро, по золоту — намного интереснее для перспективной покупки, чем для продолжения и дальше снижающегося тренда. И если наметившийся сейчас пока что технический отскок хорошенько подтолкнуть новыми поводами для снижения доллара, дав рынку пищу для размышлений об американских ставках или о торговых войнах с участием США — то можем получить действительно и смену тренда. Рецепт для просто более сильного и уверенного отскока цен, дополнительно в несколько фигур — ещё проще. Достаточно просто подкрепить эту перспективу убедительными графическими сигналами внутри дня: и если графики покажут при взаимодействии с ближайшими сопротивлениями — по евро, по британцу, по золоту — что желающих открываться вниз с каждым заходом всё меньше, а давление наверх усиливается, наоборот, с каждым разом за счёт закрывших прежние позиции продавцов и новых покупателей — тогда ожидания более сильного движения могут реализоваться вполне и в условиях нынешнего уже сложившегося новостного фона».