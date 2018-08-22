Ещё
Экономисты определили момент для более выгодной покупки валюты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.71
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.00 Золото
1194.77
–0.06 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1573
–0.0037
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Экономисты определили момент для более выгодной покупки валюты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— На курс рубля на текущей неделе действуют противонаправленные факторы, среди которых негативные оказываются сильнее. Событием среды 22 августа может выступить вступление в силу первой «волны» новых санкций США против России, объявление о которых вызвало падение российской валюты в начале августа. Именно это выступает основным драйвером давления на рубль, которое усиливается продажами российских гособлигаций иностранными инвесторами из-за опасения последствий санкций.
Кроме того, 22 августа вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания американского Федрезерва. На нем были отмечены позитивные перспективы экономики США и курс на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС. Если в протоколах инвесторы увидят подтверждение данному оптимизму, это станет дополнительным фактором поддержки доллара. Ведь в последние дни доллар на валютном рынке в целом снижается, во многом из-за новых высказываний Дональда Трампа о том, что еврозона и Китай искусственно уменьшают курсы своих валют, а ФРС не следует увеличивать ставки слишком быстро.
На таком фоне индекс доллара к шести основным валютам уменьшился в начале недели с 96,8 п. в район 95 п. Эта коррекция достаточно глубока и может быть остановлена в случае позитива протоколов и последующего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла на симпозиуме мировых центробанков в Джексон-Хоул в четверг 23 августа. Такое сочетание обстоятельств было бы неблагоприятно для рубля.
Кроме того, Минфин после «передышки» от покупок иностранной валюты при резком снижении курса рубля, возобновил c 17 августа этот процесс, что также давит на рубль. Минфин придерживается своего анонсированного плана покупки валюты до 6 сентября на сумму порядка 16,7 млрд рублей в день по «бюджетному правилу», для уменьшения влияния на курс скачков нефтяных цен.
С другой стороны, некоторую поддержку российской валюте оказывает возобновившийся рост котировок нефти. Они поднялись с начала недели с $70,6 в район около $ 73 по марке Brent. Важен и начавшийся период выплат налогов, который традиционно повышает спрос на рубли при продаже валютной выручки экспортерами. Его пик придется на конец текущей-начало следующей недели. В результате, в среду в зависимости, прежде всего от риторики США по поводу санкций, рубль может колебаться в диапазоне 66,8-67,8 за доллар и 77,2-78 за евро.
До конца недели и до 28 августа на фоне продажи валюты экспортерами и в случае продолжения роста нефтяных цен возможно определенное укрепление рубля. Его границами выступают уровни поддержки в 66,3-66,5 за доллар и 76,7-77 за евро.
Однако в целом давление на российскую валюту преобладает. В конце августа-начале сентября, после окончания налогового периода, курс будет стремиться, вероятно, к 68 — 68,5 доллара и 78 — 78,2 евро.
Российская Газета: последние новости
Представитель Вексельберга опроверг наличие счетов бизнесмена на Кипре Эльвира Набиуллина: Расчистка финансового сектора близка к завершению Клинцевич назвал санкции США попыткой дестабилизировать Россию изнутри
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подготовила ответ на санкции США107
Названа вероятная минимальная цена на пиво46
«У России осталось резервов на один кризис»53
Почему Украина не выживет без торговли с Россией27
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы68
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение