Экономисты определили момент для более выгодной покупки валюты

— На курс рубля на текущей неделе действуют противонаправленные факторы, среди которых негативные оказываются сильнее. Событием среды 22 августа может выступить вступление в силу первой «волны» новых санкций США против России, объявление о которых вызвало падение российской валюты в начале августа. Именно это выступает основным драйвером давления на рубль, которое усиливается продажами российских гособлигаций иностранными инвесторами из-за опасения последствий санкций.

Кроме того, 22 августа вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания американского Федрезерва. На нем были отмечены позитивные перспективы экономики США и курс на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС . Если в протоколах инвесторы увидят подтверждение данному оптимизму, это станет дополнительным фактором поддержки доллара. Ведь в последние дни доллар на валютном рынке в целом снижается, во многом из-за новых высказываний Дональда Трампа о том, что еврозона и Китай искусственно уменьшают курсы своих валют, а ФРС не следует увеличивать ставки слишком быстро.

На таком фоне индекс доллара к шести основным валютам уменьшился в начале недели с 96,8 п. в район 95 п. Эта коррекция достаточно глубока и может быть остановлена в случае позитива протоколов и последующего выступления главы ФРС Дж. Пауэлла на симпозиуме мировых центробанков в Джексон-Хоул в четверг 23 августа. Такое сочетание обстоятельств было бы неблагоприятно для рубля.

Кроме того, Минфин после «передышки» от покупок иностранной валюты при резком снижении курса рубля, возобновил c 17 августа этот процесс, что также давит на рубль. Минфин придерживается своего анонсированного плана покупки валюты до 6 сентября на сумму порядка 16,7 млрд рублей в день по «бюджетному правилу», для уменьшения влияния на курс скачков нефтяных цен.

С другой стороны, некоторую поддержку российской валюте оказывает возобновившийся рост котировок нефти. Они поднялись с начала недели с $70,6 в район около $ 73 по марке Brent. Важен и начавшийся период выплат налогов, который традиционно повышает спрос на рубли при продаже валютной выручки экспортерами. Его пик придется на конец текущей-начало следующей недели. В результате, в среду в зависимости, прежде всего от риторики США по поводу санкций, рубль может колебаться в диапазоне 66,8-67,8 за доллар и 77,2-78 за евро.

До конца недели и до 28 августа на фоне продажи валюты экспортерами и в случае продолжения роста нефтяных цен возможно определенное укрепление рубля. Его границами выступают уровни поддержки в 66,3-66,5 за доллар и 76,7-77 за евро.

Однако в целом давление на российскую валюту преобладает. В конце августа-начале сентября, после окончания налогового периода, курс будет стремиться, вероятно, к 68 — 68,5 доллара и 78 — 78,2 евро.