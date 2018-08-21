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Курс доллара снизился, Трамп раскритиковал повышение процентной ставки ФРС
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Курс доллара снизился, Трамп раскритиковал повышение процентной ставки ФРС 

Investing.com Россия 15 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник американский доллар подешевел против корзины других основных валют после того, как президент США Дональд Трамп заявил о своее несогласии с курсом ФРС относительно дальнейшего повышения процентной ставки.
Курс доллара также снизился перед началом торговых переговоров между делегациями Соединенных Штатов и Китая. Переговоры между представителями двух крупнейших экономик мира должны состояться в Вашингтоне в ближайшие дни.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 10:53 МСК оказался на позиции 95,5 после зафиксированного во время ночных торгов минимума 95,31 — наименьшего значения с 9 августа.
Курс доллара снизился после того, как в интервью Reuters Трамп заявил, что не был в восторге от главы ФРС Джерома Пауэлла из-за повышения процентных ставок. Трамп добавил, что центробанку США следует больше помогать президенту с ускорением роста экономики.
Ранее в этом году Трамп выбрал Пауэлла на пост главы ФРС, когда Джанет Йеллен пришло время уходить в отставку.
Президент заявил, что будет критиковать ФРС, если она продолжит повышение процентной ставки. По прогнозам аналитиков, центробанк США повысит значение процентной ставки еще дважды в этом году.
Трамп также обвинил Китай и ЕС в манипуляции курсами их валют и сообщил, что не ожидает серьезных результатов от торговых переговоров с Китаем на этой неделе.
Трамп сделал свое заявление перед тем, как в среду ФРС опубликует протокол своего августовского заседания. Инвесторы будут следить за любыми изменениями прогнозов ФРС по инфляции и экономическому росту, а также по отношению к торговой войне.
В пятницу Джером Пауэлл впервые выступит на экономическом симпозиуме Джексон-Хоул, занимая должность главы центробанка США.
Курс доллара остался стабильным против иены: пара USD/JPY торговалась на позиции 110,08 после недавнего падения во время ночных торгов до минимума за две недели 109,78.
Евро подорожал против доллара США: пара EUR/USD торговалась на позиции 1,1513. Во время ночных торгов она повышалась до значения 1,1541.
На прошлой неделе курс европейской валюты снизился против доллара до минимума за 13 месяцев из-за опасений о распространении последствий валютного кризиса в Турции.
Курс турецкой лиры удерживается близко к уровню 6 за доллар, а финансовые рынки страны закрылись на неделю в связи с праздником.
Курс фунта повысился к доллару. Пара GBP/USD повысилась на 0,26% до 1,2828.
Investing.com Россия: последние новости
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